Общество

В Минобрнауки РФ разработали рекомендации по созданию кампусов в вузах

В течение месяца Минобрнауки РФ представит организационно-экономическую модель создания кампусов в вузах. Директор департамента проектной деятельности ведомства Андрей Зарубин заявил, что они должны стать центрами притяжения молодежи. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление директор департамента сделал на форуме «Технопром». В настоящее время идет экспертное обсуждение организационно-экономической модели, отметил Зарубин.

«В этом документе будет видна наша позиция с точки зрения того, какие бывают кампусы, в каких субъектах, к чему это приводит. Там будут ответы на вопросы, какой кампус создавать, исходя из имеющихся возможностей субъекта РФ и университета», - сказал он.

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По словам Зарубина, под кампусами министерство имеет ввиду не только общежития, но и зоны коворкинга, спортивные площадки и многое другое. Он считает, что они должны стать центрами притяжения молодежи.

Ранее стало известно, что Минобрнауки планирует расширить список банков, выдающих образовательные кредиты с государственной поддержкой. В ведомстве отметили, что с этой целью ведутся переговоры для удобства граждан.