Общество

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к Всемирному дню чистоты «Сделаем!»

Россия 21 сентября принимает участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!» (World Cleanup Day Let’s do it!). Официальным представителем Всемирного дня чистоты в Псковской области стала Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

В первую очередь усилия общественников и добровольцев направлены на уборку несанкционированных свалок на природе.

Первое мероприятие в рамках акции состоится уже 19 сентября на территории лесопарка «Кресты». 21 сентября планируется организовать и провести уборку Детского парка. Кроме того, мероприятия, приуроченные к Всемирному дню чистоты, пройдут и в муниципальных образованиях.

Участником проекта может стать любой гражданин или организация, желающие внести свой вклад в создание страны без мусора. Например, коммерческие организации могут выступить партнерами и предоставить безвозмездную помощь в виде продукции или услуг, а также организовать корпоративное событие 21 сентября, НКО и инициативные группы могут стать региональными или городскими координаторами по подготовке акции, помочь в выявлении мусорных свалок, оказать информационную поддержку, принять участие в самой акции.

Напомним, что идея объединиться и убрать мусор зародилась в Эстонии в 2008 году, когда команда добровольцев сплотила общество и очистила страну от свалок на природе за один день. Успех акции вдохновил людей во всем мире, что привело к появлению гражданского волонтерского движения «Сделаем!». В России движение «Сделаем!» появилось в 2011 году и активно развивается. В «Год волонтера» в уборках приняли участие 228 тыс россиян. Волонтерские акции прошли в 300 городах страны, где общественные организации, молодежные движения, члены администрации и местные активисты организовали 5,6 тыс уборок.

В этом году Всемирный день чистоты «Сделаем! 2019» пройдет во всех регионах РФ и 150 странах мира.