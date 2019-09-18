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Общество

В Пскове собираются установить три бюста героям-десантникам

18.09.2019 17:40|ПсковКомментариев: 0

Вопрос об установке бюстов троим уроженцам Пскова, десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Михаилу Травину, Владимиру Швецову и Роману Афанасьеву был рассмотрен на заседании комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы, которое в среду, 18 сентября, провел заместитель председателя комитета, депутат Федор Постнов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в рамках подготовки и проведения памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты, бюсты героям будут установлены по всей России, в том числе 20 - на территории Псковской области. Из них три предполагается установить в Пскове на Аллее Победы, расположенной возле площади Героев-десантников.

Она также сообщила, что финансирование работ по изготовлению бюстов будет производиться за счет средств ООО «Деловая Россия», а их установка - за счет муниципального бюджета. Члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы.

Напомним, что в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 6-я рота 76-й дивизии вступила в неравный бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. В бою погибло 84 военнослужащих.

Отметим, что гвардии рядовой, гранатометчик Михаил Травин родился 11 февраля 1980 года в Пскове, где прошла почти вся его жизнь, окончил школу №22 и профессиональный лицей. В июне 1999 года был призван на действительную военную службу. Находился в Чечне с февраля 2000 года. 1 марта 2000 года погиб при выполнении боевого задания в Аргунском ущелье Чеченской республики. Похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове. Указом президента РФ гвардии рядовой Травин Михаил Витальевич награжден орденом Мужества (посмертно).

Гвардии младший сержант Владимир Швецов родился 13 сентября 1978 года в Пскове, учился в школе № 25, после окончания 9 класса поступил в профессиональное училище №7. Затем - служба в пограничных войсках. После демобилизации решил поступить на контрактную службу в 76-ю дивизию. 1 марта 2000 года геройски погиб, прикрывая отход своего взвода на более выгодные позиции огнем из пулемета. Похоронен на Орлецовском кладбище Пскова.

Гвардии младший сержант Роман Афанасьев, командир отделения войсковой части, родился 11 октября 1980 года в Пскове. Призван в декабре 1998 года Псковским городским военкоматом. 1 марта 2000 года в бою с чеченскими бандитами пал смертью храбрых, но не оставил боевых позиций. Указом президента РФ награжден - Кавалер Ордена Мужества (посмертно). Захоронен на городском кладбище города Ишимбай (Республика Башкортостан).

Источник: Псковская Лента Новостей
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