Общество

Молодежный центр станет соорганизатором соревнований для детей «Осенний слалом. Гонка на беговелах-2019»

Псковский городской молодежный центр приглашает псковичей принять участие в соревновании на беговелах для детей, которые пройдут 29 сентября. Программа включает в себя соревнования по параллельному спуску для детей на велобегах, верёвочный парк, теннис и много другое, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

В рамках мероприятия будет проведен розыгрыш сертификата на бесплатную фотосессию, помимо этого, всем участникам будут вручены подарки от спонсоров мероприятия.

Отметим, к участию в соревнованиях допускаются дети от 2 до 5 лет включительно на исправных беговелах в присутствии родителей или законных представителей. Мероприятие пройдет 29 сентября в 10:00 в Центре отдыха «Снегопад» ( улица Милицейская, 52 А)

Организатором мероприятия выступит велоклуб «LikeBike» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», Центра отдыха «Снегопад» и магазина «Технодром». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке, все подробности в группе «ВКонтакте».