Общество

Депутаты гордумы настаивают на максимальном сохранении деревьев на улице Яна Фабрициуса

Депутаты Псковской городской Думы считают необходимым максимально сохранить деревья в ходе капремонта улицы Яна Фабрициуса (от ул. Металлистов до ул. Вокзальной), а также перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. В местах сносимых деревьев предложено посадить кустарники - кизильник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, решение принято сегодня, 18 сентября, на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы под председательством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова.

Вопрос о сносе деревьев встал в связи с расширением проезжей части по данной улице. На сегодняшний день рассматривается вариант сноса только тех деревьев, расстояние до которых от бордюра составляет 0,7 метров. Таким образом, под снос попадают 147 деревьев.

Вопрос для депутатов стал резонансным, и общим решением было принято вынести вопрос на сессию Псковской городской Думы для окончательного решения по сносу деревьев, которые попадают в границы производства дорожных работ.

Парламентарии также заслушали информацию о мерах по организации строительства второй очереди кладбища «Крестовское». Соответствующий муниципальный контракт на сумму 24,4 млн рублей заключен управлением строительства и капитального ремонта администрации Пскова с ООО «Стройсистема». Срок окончания работ до 1 октября 2019 года.

По данному объекту уже выполнены культуртехнические работы, устройство дренажа, подъездная дорога покрыта щебнем, выполнено устройство трубопереездов. В настоящее время выполняются работы по планировки территории кладбища и работы по устройству каналов.

Кроме того, депутаты рассмотрели ряд вопросов о согласовании документов по распоряжению объектами жилищного фонда муниципального образования «Город Псков».

Согласованные на сегодняшнем заседании комитета вопросы будут внесены в повестку очередной сессии Псковской городской Думы шестого созыва.