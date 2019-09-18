Общество

С начала года псковские дружинники более 500 раз выходили на охрану общественного порядка

Заседание муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений состоялось в Пскове сегодня, 18 сентября, под председательством заместителя Главы Администрации города Александра Коновалова.

Участники встречи, в частности, обсудили меры по повышению эффективности деятельности народных дружин на территории областного центра. Как сообщил секретарь комиссии, инженер комитета по делам ГО и ЧС администрации Пскова Анатолий Ожигин, на сегодня в городе функционируют четыре народные дружины общей численностью 137 человек.

За 8 месяцев текущего года они осуществили 509 выхода на охрану общественного порядка (за аналогичный период прошлого года - 482).

В ходе них было доставлено в отделы полиции 8 нарушителей антиалкогольного законодательства, 39 раз на места правонарушений вызвались наряды полиции, было составлено 112 протоколов об административных правонарушениях, выявленных с помощью дружинников.

«Члены народных дружин также участвовали в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В этом году - 46 раз, за аналогичный период прошлого года - 22 раза. Кроме традиционных мероприятий, посвященных Дню весны и труда, Дню Победы, Дню города, спортивно-массовых мероприятий, в этом году дружинники принимали активное участие в проведении Ганзейских дней», - отметил Анатолий Ожигин.

По итогам обсуждения было решено сместить акцент деятельности народных дружинников в сторону более тесного взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции, а также активизировать работу по привлечению новых кандидатов из числа молодежи и студентов и вовлечению в деятельность дружин пенсионеров органов внутренних дел, внутренних войск и вооруженных сил.