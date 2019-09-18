Общество

День памяти погибших мотоциклистов прошел в Пскове. ФОТО

День памяти погибших мотоциклистов прошел в Пскове.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, памятное мероприятие прошло традиционно: байкеры выстроились в колонны у шпиля в Крестах и не спеша проехали по городу с траурными ленточками. В 20:00 на Комсомольской площади зажгли памятный символ из свечей - фигурку мотоцикла.

Собравшиеся выстроились в круг и после рева моторов в свете фар провели минуту в тишине, поминая всех, кто погиб на дорогах.

После традиционного мероприятия на Комсомольской площади байкеры собрались в баре «Нора», чтобы вспомнить всех ушедших друзей и улыбнуться живым.