Великолукский медколледж отметил Всемирный день безопасности пациента открытой консультацией

17 сентября 2019 года впервые отмечался Всемирный день безопасности пациента, учрежденный 25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения. Цель Всемирного дня безопасности пациента - повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности действий как профессионального сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих интересы пациентов.
В рамках этой знаменательной даты в ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» проведена открытая тематическая консультация по одной из ведущих направлений научной и образовательной деятельности - лекарственной безопасности.
Как самим пациентам, так и медицинским работникам, сотрудникам медицинских организаций было предложено пройти интерактивное голосование по опросникам по вопросам безопасности пациентов и медицинского персонала, рекомендованным ВОЗ. Собранные материалы представляют интерес для общественности и самих медицинских работников и требуют дальнейшего анализа.
Студенты и преподаватели колледжа, которые приняли участие в проведении первого в истории Всемирного дня безопасности пациентов, выражают уверенность, что накопленный в его ходе ценный практический опыт, а также отзывы пациентов и профессионального сообщества будут использованы не только для проведения последующих ежегодных мероприятий, но и послужит всем заинтересованным сторонам для разработки мер по улучшению безопасности и качества жизни и здоровья граждан в Российской Федерации в ближайшей перспективе.
В ходе мероприятий участники акцентировали внимание на то, что каждый человек, каждая команда профессионалов и каждая медицинская организация своими правильными и осознанными действиями способны положительно повлиять на благое дело - обеспечение и усовершенствование безопасности пациентов.