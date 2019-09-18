Общество

Эксперты выявили множество нарушений в школьном питании

Проверка 500 образовательных учреждений России выявила несоответствие питания школьников установленным нормам, пишут «Известия».

Специалисты Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского в течение трех лет проверяли качество школьного питания и соблюдение норм СанПиН в разных регионах России.

Выяснилось, что каждое четвертое блюдо из меню меньше по массе на 12,5–24% положенной. В основном это относилось к белковым продуктам. Объем напитков оказался ниже нормы на 10%.

Кроме того, рацион был не сбалансирован по соотношению белков–жиров–углеводов. Эксперты отметили, что это грозит развитием ожирения и диабета. Также выявлена частая смена поставщиков, что объясняется поиском более дешевой продукции в ущерб качеству.

В Роспотребнадзоре подтвердили наличие замечаний, но заверили, что их количество снижается.