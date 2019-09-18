Общество

Неимущим осужденным дадут мясо вместо сои

В рацион осужденных к принудительным работам будет включено мясо птицы в количестве 30 грамм в сутки. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 19 сентября, сообщает «Парламентская газета».

Мясо птицы войдет в обеды осужденных вместо другого продукта — соевой текстурированной муки. Эта позиция исключается из обедов этим же постановлением.

Нормы обеспечения питанием относятся только к осуждённым к принудительным работам, которые не имеют собственных средств.

Помимо мяса птицы, в их рацион входит крупа, макароны, рыба и овощи. Хлеб для таких осужденных бывает двух видов: пшеничный из муки второго сорта, и из смеси ржаной и пшеничной муки первого сорта. Причём «первоклассного» хлеба мужчинам положено на 100 грамм больше — 300 грамм против 200.

Еще в «стол» осужденных к принудительным работам входит 100 миллилитров молока в сутки и два куриных яйца в неделю.