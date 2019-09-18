Общество

Псковским пенсионерам рассказали об артериальной гипертензии

На очередном занятии очередного курса по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний врач-кардиолог Жанна Шлосберг рассказала пожилым людям об артериальной гипертензии (основном симптоме гипертонии), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Красного Креста.

В начале встречи Жанна Шлосберг напомнила аудитории, что гипертензией является факт повышения артериального давления выше 140/90 мм. рт. ст. и выше. По словам специалиста, существует множество причин, которые способствуют развитию болезни. Основными среди них являются тучность, злоупотребление солью, курение, чрезмерное употребление алкоголя, нарушение обмена веществ, стресс, неподвижный образ жизни, сахарный диабет, повышенное содержание холестерина в крови и т.д.

Гипертензия тяжело переносится организмом человека, раньше времени изнашивает его и доставляет неприятные болезненные ощущения. Среди основных симптомов доктор перечислила ломящие боли в височных, лобных, затылочных областях, отдающие в глазницы; повышенную утомляемость, чувство тяжести в затылочной части головы, шум в ушах, стенокардию.

Объясняя методы лечения, Жанна Шлосберг рассказала, что, если гипертония является вторичным симптомом, то необходимо в первую очередь лечить основное заболевание, например, пиелонефрит. Но если гипертензия является самостоятельной болезнью, то основной упор необходимо делать на те аспекты образа жизни, которые могли привести к ее развитию (в особенности, отказ от курения, употребления алкоголя и ограничение потребление соли).

Доктор акцентировала внимание пожилых людей на то, что медикаментозное лечение должен назначить специалист, самолечение может привести к непредсказуемым последствиям. Несвоевременное и некачественное лечение может негативно сказаться на наиболее уязвимых перед болезнью органах: сердце, почках, сосудах, головном мозге, глазах. Кроме того, высокое давление опасно внезапным резким подъемом - гипертоническим кризом, который может привести к инсульту, инфаркту миокарда, тяжелым осложнениям на почки. Человек может остаться инвалидом на всю жизнь. Подытоживая занятие, Жанна Антоновна отметила, что болезни лучше предупредить, чем потом их лечить.

Тема занятия оказалась близка пожилым людям, они задавали много вопросов по поводу лечения гипертензии. Кардиолог на все вопросы давала исчерпывающие ответы.

Напомним, что занятие в клубе «Будем здоровы» состоялось в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.