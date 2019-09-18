Богу - Богово, музам - музово

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19.09.2019 10:29|ПсковКомментариев: 0

Я очень хорошо помню свой первый приход вместе с мамой в театр кукол на Конной. Как это ни странно, мои воспоминания связаны именно со зданием, а не со спектаклем и зрительскими переживаниями. Мне все казалось, что мы сейчас посмотрим на этот странный дом и пойдем дальше - в настоящий театр. Конечно, в те годы я ничего не знала ни о старообрядцах, ни о Батове. В советском Пскове моего детства о том, что когда-то здесь был храм, могли помнить разве что историки, древние пенсионеры и старые фотографии, сохранившие облик подворья Батова с возвышающимся над ним куполом.

В поисках утраченного

С 1946 года старообрядческая община Пскова размещалась в одной-единственной церкви - Николы Каменоградского (ул. Розы Люксембург, 17). Учитывая, что к 2000-м в общине насчитывалось около 250 верующих псковичей (фактически - в разы больше), небольшая церквушка на Завеличье попросту не могла справиться с объемом работы. Впервые вопрос о необходимости возвращения здания «Старообрядческой поморской общине» города Пскова был поднят около десяти лет назад, после неудачной попытки староверов обосноваться в церкви Святых Космы и Дамиана с Примостья на Запсковье.

Именно тогда, в сентябре 2009 года, на стол бывшего в то время губернатором Андрея Турчака легло открытое письмо за подписью председателя общины, старшего научного сотрудника Древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсения Постникова.

«Просим Вас, господин губернатор, оказать содействие в разрешении жизненно важного для нас вопроса по христианской справедливости. Окажите помощь в возврате церковного достояния историческим владельцам и правопреемникам - древлеправославным христианам-поморцам», - просьба и напоминание о 43 листах архивных материалов, исторических обоснований и справок.

Помощь оказали, но из-за множества обязательных процедур - необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы, разработки границ территории памятника, подготовки необходимых документов по проведению реставрационных работ, получения финансирования на восстановление здания и т.д. - процесс передачи очень затянулся.

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В результате несколько лет назад договоренность была достигнута: в Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры староверам сообщили, что здание может быть передано им хоть завтра. Правда, при одном условии: если театр кукол, который живет здесь уже более полувека, найдет зданию достойную замену. К слову, есть и решение Росимущества, согласно которому театр должен покинуть здание на Конной в срок до сентября 2021 года.

Арсений Постников: «Для дальнейшего развития общины и соблюдения исторической справедливости надо добиваться возвращения культового здания. Мы действуем в рамках закона, предлагающего такую возможность религиозным общинам. Нами была подана заявка, и теперь мы ждем, когда местные власти подыщут для театра благоустроенное помещение. Все складывается благоприятно, надо просто дождаться, когда будет отремонтирован детский сад «Росток». А пока мы можем только обсуждать благие пожелания».

Хождение по мукам

Действительно, в мае этого года псковичи узнали о том, что губернатор области Михаил Ведерников на встрече с представителями театральной общественности предложил кукольникам переехать в центр города, на улицу Свердлова, 40, в помещения бывшего детского сада «Росток». Директор театра Татьяна Ааб была не против: «Я видела здание на Свердлова, это было бы прекрасно. При условии реконструкции все возможно. И вокруг можно было бы сделать место для отдыха горожан».

На самом деле «Росток» - далеко не первый адрес, по которому «посылали» областной театр кукол. 22 декабря 2016 года председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил на заседании Совета по инвестициям в Псковской области о том, что в связи со срочной необходимостью ремонта театру предложили переехать в офисное здание на Конной, 2, где ранее располагались аудитории Московского открытого социального университета (МОСУ). Дмитрий Месхиев, занимавший в то время должность руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области, подтвердил, что помещения будут комфортны для размещения театра, более того - все сотрудники готовы с радостью туда переехать.

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После громких споров о рациональности подобного переезда, а также на фоне слухов о том, что из церкви планируют сделать отель или торговый центр, в начале 2017 года в псковских СМИ появилось сообщение о том, что объект, частью которого является здание театра кукол, находится в собственности Российской Федерации и в пребывает под оперативным управлением федерального бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственном министерству культуры. Именно Агентству и предстояло решить дальнейшую судьбу памятника. Не исключено, что именно под давлением общественного мнения было принято решение о возвращении церкви староверам.

Это решение поддержали и в руководстве кукольного театра. «Мы к этому зданию привыкли, мы его обжили, - говорила Татьяна Ааб на встрече с губернатором Ведерниковым. - Нам безмерно нравится, что это памятник, потому что здесь необычно красиво. Мы смогли все это сохранить. Но церковь - это не место, где должен находиться театр, тем более детский. Поэтому это должно быть отдельное здание в доступном для всех месте».

Конец - только лишь начало

Здесь бы и сказочке нашей конец: все довольны, добро победило - все по законам классической детской постановки. Но не тут-то было.

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Ремонт «Ростку» пока только снится. К тому же в соответствии с постановлением администрации города Пскова от 01.04.2019 № 344 «Об изменении вида разрешенного использования муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, 40», назначение вышеуказанного здания изменено на «Деловое управление» и внесено в План приватизации. Сведения были размещены на портале ведерников.рф. Не «Историко-культурная деятельность», а «Деловое управление» - есть разница?

Да и в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Татьяна Ааб высказала скепсис относительно переезда именно сюда, хотя еще три месяца назад искренне надеялась, что театр наконец-то обретет уверенность в завтрашнем дне. Видимо, кому-то очень «деловому» эта уверенность нужнее, чем детскому культурно-досуговому заведению.

Сегодня театру предложено рассмотреть несколько вариантов размещения: в «Таблетке» Парка культуры и отдыха или же в здании детского сада на Фабрициуса рядом с железнодорожным вокзалом.

Татьяна Ааб: «Одно из главных условий, которые мы выдвигаем для театра, - здание должно быть доступным для зрителей с точки зрения расположения. И, конечно, это должно быть здание, соответствующее определенным требованиям в плане архитектурном: нам нужен, прежде всего, достойный зрительный зал. Мы готовы на какие-то жертвы в размещении цехов, административного и технического персонала, но хотелось, чтобы зрительный зал был достойным. Например, детский сад на улице Яна Фабрициуса этим требованиям не соответствует».

Скорее всего, оба эти варианта будут отвергнуты театром. Причем по вполне объективным причинам: в Пскове не так много помещений со своим зрительным залом, и все они задействованы под завязку. Малая сцена Псковского драматического театра - не подходит, БКЗ и ГКЦ - не то, Дом офицеров - не о том. Есть же еще Зеленый театр! Может, туда? Не получится, к сожалению, там пол уже прогнил...

На вопрос о том, как быстро театралы готовы собрать весь свой скарб и двинуть «на новые квартиры», Татьяна Бруновна отвечает по-военному четко: «Жизнь заставит - можно переехать и за два дня».

Сколько времени потребуется властям, чтобы найти новое здание для кукольного театра? Сколько сил потребуется староверам, чтобы вернуть в церковь общинную жизнь и древнюю веру? Сколько месяцев потребуется зрителями на то, чтобы привыкнуть к новому месту жительства театра?

Пока можно сказать точно только одно: 21 сентября в 12.00 театр кукол ждет своих юных зрителей на спектакль-игру «Гуси-лебеди». Погони, добрые помощники, похищения и волшебство - все в лучших традициях русской народной сказки. «Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой», - сообщается в анонсе. Вот бы и вся эта история про белого бычка (зачеркнуто) про церковь Батова завершилась торжеством дружбы и добра! Так ведь бывает не только в сказках?

Историческая справка

В 1906 году в южной части участка, принадлежавшего усадьбе купца-старовера Батова, на месте старой моленной строится церковь - Моленная Поморского беспоповского согласия с золоченым куполом. Храм был сооружен в неорусском стиле по проекту архитектора Г. Ф. Станкевича, имел богатейшее собрание икон.

После революции в доме Батова разместился губернский продовольственный комитет, а с 1920 года - административный отдел губисполкома. Были изъяты предметы из собрания и библиотеки Батова, все иконы из домашней моленной. Но моленная даже после экспроприации всего остального домовладения продолжала действовать. В 1919 году прихожане организовались в «Общину старообрядцев молитвенного дома при бывшем доме Батова на Завеличье». В 1924 году Президиум Псковского губисполкома постановил старообрядческую церковь при бывшем доме Батова закрыть, но не исключено, что храм продолжал действовать до середины 30-х годов. Затем его лишили золоченого купола. С 30 декабря 1944 года в здании церкви расположился театр эстрады и областной дом народного творчества.

Послевоенные восстановительные работы были проведены Псковской областной филармонией к 1955 г. На первом этаже с 1958 г. располагалась киноремонтная мастерская отедла кинофикации Псковского областного отдела культуры. На втором этаже с 4 агуста 1956 г. по 7 октября 1963 г. - кинотеатр повторного фильма.

7 октября 1963 г. здание было передано областному театру кукол.

Играет очень важную роль в истории архитектуры г. Пскова, т.к. является единственным и хорошо сохранившимся представителем «русского» стиля конца XIX в. Активно воспринимается в застройке набережной р. Великой. На сегодня это единственное из сохранившихся в нашем городе церковных зданий, которое было построено на деньги псковских староверов и изначально им принадлежало.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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