Богу - Богово, музам - музово

Я очень хорошо помню свой первый приход вместе с мамой в театр кукол на Конной. Как это ни странно, мои воспоминания связаны именно со зданием, а не со спектаклем и зрительскими переживаниями. Мне все казалось, что мы сейчас посмотрим на этот странный дом и пойдем дальше - в настоящий театр. Конечно, в те годы я ничего не знала ни о старообрядцах, ни о Батове. В советском Пскове моего детства о том, что когда-то здесь был храм, могли помнить разве что историки, древние пенсионеры и старые фотографии, сохранившие облик подворья Батова с возвышающимся над ним куполом.
С 1946 года старообрядческая община Пскова размещалась в одной-единственной церкви - Николы Каменоградского (ул. Розы Люксембург, 17). Учитывая, что к 2000-м в общине насчитывалось около 250 верующих псковичей (фактически - в разы больше), небольшая церквушка на Завеличье попросту не могла справиться с объемом работы. Впервые вопрос о необходимости возвращения здания «Старообрядческой поморской общине» города Пскова был поднят около десяти лет назад, после неудачной попытки староверов обосноваться в церкви Святых Космы и Дамиана с Примостья на Запсковье.
Именно тогда, в сентябре 2009 года, на стол бывшего в то время губернатором Андрея Турчака легло открытое письмо за подписью председателя общины, старшего научного сотрудника Древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсения Постникова.
Помощь оказали, но из-за множества обязательных процедур - необходимости проведения государственной историко-культурной экспертизы, разработки границ территории памятника, подготовки необходимых документов по проведению реставрационных работ, получения финансирования на восстановление здания и т.д. - процесс передачи очень затянулся.
В результате несколько лет назад договоренность была достигнута: в Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры староверам сообщили, что здание может быть передано им хоть завтра. Правда, при одном условии: если театр кукол, который живет здесь уже более полувека, найдет зданию достойную замену. К слову, есть и решение Росимущества, согласно которому театр должен покинуть здание на Конной в срок до сентября 2021 года.
Действительно, в мае этого года псковичи узнали о том, что губернатор области Михаил Ведерников на встрече с представителями театральной общественности предложил кукольникам переехать в центр города, на улицу Свердлова, 40, в помещения бывшего детского сада «Росток». Директор театра Татьяна Ааб была не против: «Я видела здание на Свердлова, это было бы прекрасно. При условии реконструкции все возможно. И вокруг можно было бы сделать место для отдыха горожан».
На самом деле «Росток» - далеко не первый адрес, по которому «посылали» областной театр кукол. 22 декабря 2016 года председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил на заседании Совета по инвестициям в Псковской области о том, что в связи со срочной необходимостью ремонта театру предложили переехать в офисное здание на Конной, 2, где ранее располагались аудитории Московского открытого социального университета (МОСУ). Дмитрий Месхиев, занимавший в то время должность руководителя Театрально-концертной дирекции Псковской области, подтвердил, что помещения будут комфортны для размещения театра, более того - все сотрудники готовы с радостью туда переехать.
После громких споров о рациональности подобного переезда, а также на фоне слухов о том, что из церкви планируют сделать отель или торговый центр, в начале 2017 года в псковских СМИ появилось сообщение о том, что объект, частью которого является здание театра кукол, находится в собственности Российской Федерации и в пребывает под оперативным управлением федерального бюджетного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственном министерству культуры. Именно Агентству и предстояло решить дальнейшую судьбу памятника. Не исключено, что именно под давлением общественного мнения было принято решение о возвращении церкви староверам.
Это решение поддержали и в руководстве кукольного театра. «Мы к этому зданию привыкли, мы его обжили, - говорила Татьяна Ааб на встрече с губернатором Ведерниковым. - Нам безмерно нравится, что это памятник, потому что здесь необычно красиво. Мы смогли все это сохранить. Но церковь - это не место, где должен находиться театр, тем более детский. Поэтому это должно быть отдельное здание в доступном для всех месте».
Здесь бы и сказочке нашей конец: все довольны, добро победило - все по законам классической детской постановки. Но не тут-то было.
Ремонт «Ростку» пока только снится. К тому же в соответствии с постановлением администрации города Пскова от 01.04.2019 № 344 «Об изменении вида разрешенного использования муниципального имущества, расположенного по адресу: г. Псков, ул. Свердлова, 40», назначение вышеуказанного здания изменено на «Деловое управление» и внесено в План приватизации. Сведения были размещены на портале ведерников.рф. Не «Историко-культурная деятельность», а «Деловое управление» - есть разница?
Да и в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Татьяна Ааб высказала скепсис относительно переезда именно сюда, хотя еще три месяца назад искренне надеялась, что театр наконец-то обретет уверенность в завтрашнем дне. Видимо, кому-то очень «деловому» эта уверенность нужнее, чем детскому культурно-досуговому заведению.
Сегодня театру предложено рассмотреть несколько вариантов размещения: в «Таблетке» Парка культуры и отдыха или же в здании детского сада на Фабрициуса рядом с железнодорожным вокзалом.
Скорее всего, оба эти варианта будут отвергнуты театром. Причем по вполне объективным причинам: в Пскове не так много помещений со своим зрительным залом, и все они задействованы под завязку. Малая сцена Псковского драматического театра - не подходит, БКЗ и ГКЦ - не то, Дом офицеров - не о том. Есть же еще Зеленый театр! Может, туда? Не получится, к сожалению, там пол уже прогнил...
На вопрос о том, как быстро театралы готовы собрать весь свой скарб и двинуть «на новые квартиры», Татьяна Бруновна отвечает по-военному четко: «Жизнь заставит - можно переехать и за два дня».
Сколько времени потребуется властям, чтобы найти новое здание для кукольного театра? Сколько сил потребуется староверам, чтобы вернуть в церковь общинную жизнь и древнюю веру? Сколько месяцев потребуется зрителями на то, чтобы привыкнуть к новому месту жительства театра?
Пока можно сказать точно только одно: 21 сентября в 12.00 театр кукол ждет своих юных зрителей на спектакль-игру «Гуси-лебеди». Погони, добрые помощники, похищения и волшебство - все в лучших традициях русской народной сказки. «Спектакль в ненавязчивой форме открывает важные жизненные истины: слушать старших, побеждать зло добром, любить свою семью, дорожить дружбой», - сообщается в анонсе. Вот бы и вся эта история про белого бычка (зачеркнуто) про церковь Батова завершилась торжеством дружбы и добра! Так ведь бывает не только в сказках?
В 1906 году в южной части участка, принадлежавшего усадьбе купца-старовера Батова, на месте старой моленной строится церковь - Моленная Поморского беспоповского согласия с золоченым куполом. Храм был сооружен в неорусском стиле по проекту архитектора Г. Ф. Станкевича, имел богатейшее собрание икон.
После революции в доме Батова разместился губернский продовольственный комитет, а с 1920 года - административный отдел губисполкома. Были изъяты предметы из собрания и библиотеки Батова, все иконы из домашней моленной. Но моленная даже после экспроприации всего остального домовладения продолжала действовать. В 1919 году прихожане организовались в «Общину старообрядцев молитвенного дома при бывшем доме Батова на Завеличье». В 1924 году Президиум Псковского губисполкома постановил старообрядческую церковь при бывшем доме Батова закрыть, но не исключено, что храм продолжал действовать до середины 30-х годов. Затем его лишили золоченого купола. С 30 декабря 1944 года в здании церкви расположился театр эстрады и областной дом народного творчества.
Послевоенные восстановительные работы были проведены Псковской областной филармонией к 1955 г. На первом этаже с 1958 г. располагалась киноремонтная мастерская отедла кинофикации Псковского областного отдела культуры. На втором этаже с 4 агуста 1956 г. по 7 октября 1963 г. - кинотеатр повторного фильма.
7 октября 1963 г. здание было передано областному театру кукол.
Играет очень важную роль в истории архитектуры г. Пскова, т.к. является единственным и хорошо сохранившимся представителем «русского» стиля конца XIX в. Активно воспринимается в застройке набережной р. Великой. На сегодня это единственное из сохранившихся в нашем городе церковных зданий, которое было построено на деньги псковских староверов и изначально им принадлежало.
Елена Никитина