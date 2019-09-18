Общество

Осталось всего три места для команд, желающих принять участие в молодежной «Танцетерапии»

Осталось всего три места для команд, желающих принять участие в социальном проекте «Танцетерапия» для молодых профсоюзных активистов. На данный момент заявка подана от первичной профсоюзной организации лицея № 4 г. Пскова, профкома студентов ПсковГУ и Великолукского медицинского колледжа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

По информации руководителя проекта Анастасии Мелещенко, принимать участие могут всего лишь 6 команд, поэтому еще остается возможность для желающих подать заявку. Для участия в проекте необходимо собрать команду от первичной профсоюзной организации одного учреждения либо одного района (города, поселка) численностью от 10 до 15 человек в возрасте до 30 лет.

В рамках проекта «Танцетерапия» для каждой группы традиционно будут организованы выездные репетиции на базе отдыха «Пушкиногорье», в рамках которых пройдут танцевальные занятия, где участники разучат хореографическую постановку (направление — по желанию). Также состоятся занятия с тренером-психологом по сплочению коллектива и профилактике синдрома эмоционального выгорания, кроме этого для участников будут проведены мастер-классы по созданию элементов костюма, соответствующего выбранному танцевальному направлению. Выездные репетиции состоятся 19-20 октября, 26-27 октября и 2-3 ноября. Проезд, проживание и питание для участников бесплатно.

14 декабря состоится итоговый концерт в большом зале Псковского облсовпрофа, где участники продемонстрируют свои хореографические постановки. Подать заявку, а также узнать дополнительную информацию о проекте «Танцетерапия» можно у руководителя проекта Анастасии Мелещенко по рабочему телефону: (8112) 72-85-03 или 8-911-389-43-72. Проект реализуется за счет грантовых средств Росмолодежи.