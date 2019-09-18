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Общество

Оплата труда муниципальных служащих Псковской области вырастет до 30 тысяч рублей

19.09.2019 10:35|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области оплата труда муниципальных служащих сдвинется со среднего показателя 18,8 тысяч рублей и увеличится до 30 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом 19 сентября на совещании с главами районов и городских округов Псковской области сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Реформа по изменению оплаты труда муниципальных служащих региона - крупная и дорогостоящая реформа для нашей области, - отметил Михаил Ведерников. - Сейчас зарплата муниципального служащего составляет в среднем 18800 рублей. Необходимо довести эту цифру до среднего регионального показателя - 30 тысяч рублей. Возможно, позже будет больше».

Кроме того, губернатор отметил, что в районах, где зарплата муниципальных служащих уже соответствует необходимому параметру, увеличения ее размера не последует.

«Основную часть зарплаты будет составлять оклад», - добавил губернатор и поделился мнением, что замглавы района должен получать больше 25 тысяч рублей в месяц.

Со слов Михаила Ведерникова, касающийся темы законопроект будет принят в 2019 году, а поправки будут внесены в 2020 году.

Источник: Псковская Лента Новостей
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