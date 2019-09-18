Общество

Под осенний призыв в Псковской области попадают около 600 человек

Осенний призыв в Псковской области начнется с 1 октября, а закончится - 31 декабря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции журналистам сообщил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

«В соответствии с указом президента, осенний призыв в Псковской области начнется 1 октября и продлится до 31 декабря, - отметил военный комиссар Псковской области. - Мы должны будем призвать и отправить в вооруженные силы порядка 600 наших ребят».

Кроме того, Михаил Башлыков добавил, что подготовительная работа с соответствующими документами почти завершена. Все пункты муниципальных образований, военный комиссариат Псковской области готовы к призыву.