Общество

Губернатор Псковской области предложил перераспределять неосвоенные средства между районами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав муниципальных образований тщательнее работать с конкурсной документацией. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, об этом он заявил в четверг, 19 сентября, на очередном совещании с главами муниципальных районов и городских округов.

«Подчас происходит ситуация, когда по нашим многочисленным просьбам, серьезной и целенаправленной работе с федеральным центром регион получает дополнительные средства, но к концу года мы вынуждены их возвращать из-за того, что конкурсы не состоялись, - констатировал глава региона. - При всех ограничениях 44-го закона, считаю недопустимым, когда социально важные проекты стоят на месте из-за отсутствия заявок на аукционах».

В этой связи Михаил Ведерников призвал руководителей муниципальных образований «готовиться к изменениям». «Теперь в случае, если конкурс дважды не состоялся, мы снимаем деньги с района и передаем тем муниципалитетам, которые смогут оперативно их использовать. Мы должны взять хорошие темпы по освоению и федеральных, и региональных средств», - обозначил задачу Михаил Ведерников.

В свою очередь губернатор выразил готовность со стороны администрации области оказывать поддержку и консультативную помощь муниципалитетам в подготовке конкурсной документации.