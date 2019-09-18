Общество

Президент ФИДЕ поблагодарил псковичей за открытие памятника в честь выдающегося шахматиста Александра Петрова

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович направил приветствие губернатору области Михаилу Ведерникову, главе Опочецкого района Юрию Ильину и президенту областной федерации шахмат Дмитрию Шахову, в котором он поздравил руководство региона, района и федерации шахмат Псковской области, а особенно учащихся и учителей Гимназии имени А.Д. Петрова с 220-летним юбилеем выдающегося русского шахматиста и прошедшими в его честь праздничными мероприятиями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, президент Международной федерации шахмат отметил, что заслуги первого русского шахматного мастера перед мировым и российским шахматным сообществом поистине огромны. Александр Петров не только внес значительный вклад в теорию шахмат, в его честь назван один из дебютов - «Защита Петрова», но и является автором первого русского учебника по шахматам и основателем первого шахматного клуба в России.

Международная шахматная федерация бережно относится к истории этой великой игры и наследию выдающихся шахматистов, одним из которых по праву является «ваш земляк» Александр Петров, память о котором теперь увековечена не только в названии улицы и гимназии, но и в честь первого шахматного мастера открыт на его родине бронзовый бюст в городе Опочке, подчеркнул в своем послании президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.