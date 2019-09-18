Общество

Водосвятный молебен с акафистом пройдет у строящегося храма преподобного Мартирия Зеленецкого в Великих Луках

В воскресенье, 22 сентября, у строящегося храма преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского состоится водосвятный молебен с акафистом и панихидой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, богослужение возглавит настоятель храма святого преподобного Мартирия Зеленецкого г.Великие Луки игумен Гурий (Малешин). Начало молебна в 9.00.

Место строительства храма располагается рядом с пересечением улиц Новоселенинская и Герцена.

Предполагается, что в дальнейшем богослужения у строящегося храма будут совершаться в специально оборудованном вагончике регулярно, каждое воскресенье в 9.00.

Напомним, что вопрос о планируемом строительстве в г.Великие Луки храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского был рассмотрен на заседании Епархиального совета Великолукской епархии 1 мая 2017 года (Журнал №9). Местом строительства выбран микрорайон Великих Лук, где до сего времени не было ни одного действующего православного храма.

7 ноября 2017 года епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил молебное пение перед началом доброго дела - строительства нового храма в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского - святого подвижника, который прославился даром чудотворения и родился в г.Великие Луки в XVI веке. Его Преосвященству сослужили: благочинный и духовенство Великолукского церковного округа Великолукской епархии. За богослужением молились благотворители будущего прихода, представители администрации города Великие Луки, прихожане Великолукских храмов, жители близлежащих домов.

В этот день, в соответствии с постановлением Епархиального совета, молебен «Перед началом всякого доброго дела» также прошел во всех храмах Великолукской епархии. За молебном были вознесены молитвы с благодарностью Господу и призывом благословения Божия на начало благого дела созидания нового храма.