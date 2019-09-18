Общество

Военный комиссар Псковской области: Сейчас призывников кормят лучше, чем дома

Военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков рассказал о том, какие условия ждут жителей Псковской области, подпавших под осенний призыв. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 19 сентября на пресс-конференции Михаил Башлыков рассказал о питании, проживании и довольстве призывников.

«Сейчас кормят призывников, в том числе и контрактников, лучше, чем дома, - отметил Михаил Башлыков. - Питание - трехразовое. Ассортимент - богатый: 3 первых блюда, 3 - вторых. Качество пищи - хорошее. Жалоб со стороны призывников на это никогда не поступало. Качество - проверяют сотрудники».

Кроме того, со слов военного комиссара, всем жителям Псковской области, которые осенью пойдут в армию, выдадут сухпайки, несессеры, дорожные сумки с аббревиатурой вооруженных сил, а также банковские карты и персональные электронные карты - ПЭКи.

Несессеры содержат предметы индивидуального пользования: гели, бритвы, расчески и другие. На банковскую карту рядовой будет получить денежное довольствие. А ПЭКи содержат около шестидесяти параметров призывника. Военный комиссар отметил, что электронная карта включает такие данные как фотографию, ФИО, дактилоскопические особенности. Когда призывник с этой картой прибудет в часть, эти параметры занесут в специальную базу данных.

«Кроме того, мы выдаем сим-карты, где небольшая сумма денег. Чтобы призывник смог держать связь как с близкими, так и с сотрудниками военкомата», - добавил Михаил Башлыков.

Также военный комиссар обратил внимание на высокое качество жилья для призывников: «Помещения напоминают гостиничные номера».