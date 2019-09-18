Общество

В Псковской области 4286 семей потратили средства маткапитала на образование детей

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области напоминает родителям о том, что средства материнского капитала (МСК) можно направить на оплату обучения ребенка в вузе, проживания его в студенческом общежитии. При этом не имеет значения, этот ли ребенок дал семье право на получение сертификата на материнский капитал.

Средства МСК направляются на получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении, имеющем право на оказание платных образовательных услуг, по всей территории России.

Как пояснила управляющий региональным Отделением ПФР Наталья Мельникова, средства МСК на оплату обучения можно использовать полностью или частично:

«Главное, чтобы были соблюдены несколько условий. Первое - вуз должен находиться на территории России, второе – вуз должен иметь государственную аккредитацию и право оказывать соответствующие образовательные услуги, и третье - ребёнку-студенту на момент начала обучения в вузе не должно быть более 25 лет».

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учёбу, но и проживание ребенка в общежитии вуза. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд справку из вуза, подтверждающую, что ребёнок проживает в общежитии, договор найма жилого помещения с обязательным указанием сроков и сумм внесения платежей.

«При этом обратите особое внимание: если ребёнок по каким - то причинам будет отчислен из вуза, нужно немедленно сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы отозвать средства материнского капитала. То же касается и проживания в общежитии», - подчеркнула Н.Мельникова.

Материнский капитал также можно использовать на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в детском саду. Для этого необходимо представить в ПФР договор между дошкольным образовательным учреждением и владельцем сертификата, включающий в себя обязательства учреждения по присмотру и уходу за ребенком, а также расчет размера оплаты услуг.

В Псковской области с 2010 года принято 4286 заявлений о распоряжении средствами материнского семейного капитала на получение образования ребенком.