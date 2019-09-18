21 сентября в Пскове открывается второй магазин косметики «Подружка».
«Подружка» - яркая и современная сеть магазинов косметики, которой доверяют более миллиона девушек и женщин с 2005 года. Более 230 магазинов уже открыты по всей стране.
В сети магазинов «Подружка» представлено более 500 брендов, в том числе эксклюзивных. Сеть непрерывно растет, совершенствуется, стараясь делать цены более доступными, чтобы каждый день дарить своим клиентам положительные эмоции от покупок.
«Мы создаем красоту и помогаем нашим покупательницам отлично выглядеть и быть счастливыми, предоставляя возможность легкого выбора из широкого ассортимента качественных товаров современных мировых трендов по доступным ценам, - такова миссия «Подружки. - Мы рады, что все больше жителей России становятся постоянными клиентами нашей сети, все больше восхищенных отзывов о высоких стандартах обслуживания в магазине можно найти на страницах социальных сетей, все больше клиентов могут порадовать себя качественной косметикой лучших брендов со всего мира».
Праздничное открытие магазина в Пскове будет проходить в субботу, с 9.00 до 22.00 на первом этаже ТЦ «Максимус».
Вас ждут:
- Скидка 15% на весь ассортимент (до 12.00 суммируется с «утренней» скидкой 5%)
- Экспресс-макияж от визажистов брендов
- Выдача дисконтных карт при любой покупке
- Бьюти-бокс в подарок при покупке от 800 рублей
- Годовой набор сертификатов в «Подружку» 100-му, 500-му и 1000-му покупателю
- Подарки за покупку, фотозона, напитки, угощения и праздничное настроение.
Приходите по адресу: г. Псков, Октябрьский проспект, 54, ТЦ «Максимус» 21 сентября с 9.00 до 22.00.