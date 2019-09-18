21 сентября в Пскове открывается второй магазин косметики «Подружка».

В сети магазинов «Подружка» представлено более 500 брендов, в том числе эксклюзивных. Сеть непрерывно растет, совершенствуется, стараясь делать цены более доступными, чтобы каждый день дарить своим клиентам положительные эмоции от покупок.

«Мы создаем красоту и помогаем нашим покупательницам отлично выглядеть и быть счастливыми, предоставляя возможность легкого выбора из широкого ассортимента качественных товаров современных мировых трендов по доступным ценам, - такова миссия «Подружки. - Мы рады, что все больше жителей России становятся постоянными клиентами нашей сети, все больше восхищенных отзывов о высоких стандартах обслуживания в магазине можно найти на страницах социальных сетей, все больше клиентов могут порадовать себя качественной косметикой лучших брендов со всего мира».