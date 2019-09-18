Общество

Стала известна самая распространенная у призывников Псковской области проблема со здоровьем

Стало известно, какая проблема со здоровьем призывников Псковской области является самой распространенной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 19 сентября председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Псковской области Владимир Романов сообщил на пресс-конференции, что это проблема ожирения.

«Призывников с ожирением наблюдается все больше и больше. И с каждым годом количество таких растет, - отметил Владимир Романов.

Кроме того, председатель комиссии подчеркнул, что из-за ожирения многие военнослужащие покидают части. Среди менее популярных, но частых недугов: заболевания желудочно-кишечного тракта, глаз и опорно-двигательного аппарата.

Однако военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков добавил, что, несмотря на это, процент пригодности призывников региона - 79%: «Один из самых высоких показателей в стране».