Общество

Вновь избранный глава Пустошкинского района официально вступила в должность

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов принял участие в торжественной церемонии официального вступления в должность избранного главы Пустошкинского района Светланы Васильковой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в мероприятии также участвовали депутаты районного Собрания, представители политических партий и общественных организаций, руководители ведомств, предприятий, учреждений и организаций, представители духовенства, жители района.

Церемония инаугурации началась с оглашения результатов прошедших выборов. Количество голосов, отданных жителями муниципалитета в поддержку избранного главы, озвучила председатель ТИК Элла Никитина – за Светлану Василькову проголосовало 53,3% избирателей, принявших участие в выборах.

Затем для принесения присяги на сцену поднялась глава Пустошкинского района Светлана Василькова. Вступая в должность, новый руководитель муниципалитета пообещала добросовестно выполнять возложенные на неё обязанности, соблюдать федеральное и региональное законодательство, Устав района, уважать права и свободы граждан.

Андрей Козлов от лица региональных парламентариев пожелал Светлане Васильковой успехов в деятельности на посту руководителя муниципалитета и зачитал приветственный адрес, подписанный председателем Собрания Александром Котовым.

«Каждый голос, отданный в вашу поддержку – это не обезличенный кредит доверия, а ожидания конкретного человека на решение своих насущных проблем, его вера в лучшую жизнь и процветание родной земли», - сказано в официальном поздравлении руководителя органа законодательной власти области.

В ответном слове Светлана Василькова поблагодарила жителей муниципалитета за оказанное доверие и заверила земляков, что приложит максимум усилий при исполнении обязанностей главы района.