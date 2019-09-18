Общество

Алексей Севастьянов: Отсутствие у области транспорта для спортсменов - большая проблема

«Отсутствие у Псковской области транспорта для спортсменов - большая проблема. Мы давно об этом кричим. Администрация области должна иметь автобус, который дается в распоряжение спортсменов, неважно какие виды спорта они представляют. Зачем нам ждать беды? Авария, в которую попали спортсмены ФК «Псков-747», - это сигнал», - заявил президент футбольного клуба «Псков-747» Алексей Севастьянов сегодня, 19 сентября, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что в клубе 12 групп, в среднем за год каждая детская группа выезжает на соревнования 5 раз. «Мне каждый раз ходить молиться? За год получается 50 выездов, если считать главную команду. По дороге на соревнования, и возвращаясь с них, они очень много времени проводят в автобусе. Это их второй дом», - заявил Алексей Севастьянов.

«Вы говорите, что плохо к нам ходят? В этом году дела обстоят гораздо лучше, чем в прошлом - на футбол ходит под 900 человек, в среднем. Пожалуйста, расскажите мне, какое мероприятие собирает 900 человек? С прошлого года ведем усиленный набор: набираем по две группы одного возраста, появилась группа девочек. Популяризация однозначно идет», - поделился президент футбольного клуба «Псков-747».

Он также отметил, что врачебно-физкультурный диспансер должен работать четко, и рассказал о том, что футбольный клуб по три месяца проходит диспансеризацию потому, что все время нет какого-то одного врача.

«Я с большим уважением отношусь ко всем остальным видам спорта, но нужно признать, что футбол остается спортом номер один. Я считаю, что сегодня ФК «Псков-747» - это бренд города», - заключил Алексей Севастьянов.