Общество

Прусскую шпагу и витрину в стиле рококо передала Минкульту Псковская таможня

В Санкт-Петербурге состоялась передача Псковской таможней в Управление министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу культурных ценностей.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, в сентябре сотрудники Псковской таможни передали на временное хранение деревянную однодверную шкаф-витрину в стиле рококо с деревянным ключом; прусскую шпагу чиновника почтовой службы конца 19 - начала 20 вв. в кожаном чехле черного цвета и столешницу с подстольем.

Все предметы признаны культурными ценностями.

Шкаф-витрина и шпага были выявлены при перемещении гражданином Латвии на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на таможенном посту МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Убылинка. Гражданин Латвии эти товары не декларировал по установленной форме, пассажирскую таможенную декларацию не подавал.

На таможенном посту МАПП Шумилкино гражданин Российской Федерации, не декларируя, перемещал на таможенную территорию ЕАЭС столешницу с подстольем.

По фактам незаконного перемещения культурных ценностей решением суда оба гражданина признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В обоих случаях назначено наказание в виде конфискации предметов административного правонарушения.

Суд обязал Псковскую таможню передать конфискованный товар в Управление Министерства культуры России по Северо-Западному федеральному округу для дальнейшего распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Псковская таможня исполнила решение суда.