Общество

ТЦ «Максимус» приглашает на два дня больших открытий

В ближайшие дни ТЦ «Максимус» приглашает на два дня больших открытий. Праздничные мероприятия связаны с открытием новых магазинов в торговом центре.

20 сентября с 12.00 до 18.00 пройдет семейная развлекательная программа для гостей торгового центра и магазина «Пятерочка», который открывается в 8.00 в этот же день.

В администрации ТЦ отметили: «В Максимусе будет открыт новый формат универсама «Пятерочка» с элементами нового дизайна. Это будет один из первых подобных магазинов в Пскове».



Помимо изменений в цветовых решениях, при обновлении «Пятерочки» сделан акцент на удобстве и экономии времени при совершении покупок в магазинах сети за счет улучшения навигации. Большое внимание в новом магазине уделено оформлению зон с овощами и фруктами, подчеркивающему их свежесть, в том числе за счет современного точечного освещения. Изменение дизайна магазинов – первый шаг на пути обновления торговой сети, как внешней, так и внутренней трансформации бизнеса, направленной на улучшение покупательского опыта, предоставление лучшего обслуживания и обеспечение большей свежести продуктов.

21 сентября с 08.30 и до 20.00 состоится большое открытие магазина «Подружка». «Подружка» - это яркая розничная сеть магазинов косметики, парфюмерии и полезных мелочей - все что нужно настоящей леди.

Торговый центр «Максимус» приглашает за покупками и отличными эмоциями.