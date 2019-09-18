Общество

Отряд «Тимуровцев» подвел итоги работы за год и принял новых волонтеров

18 сентября в учебном классе СОП Псковский облсовпроф прошло очередное собрание участников социального проекта «Тимуровцы». В ходе заседания были подведены итоги работы за период с сентября 2018 года по август 2019 года. И самые активные участники социального проекта были награждены благодарственными письмами главного партнера проекта Псковского областного совета профессиональных союзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В этом году в ряды волонтеров – тимуровцев вступили семь студентов-первокурсников ПсковГУ. Ребята познакомились с тонкостями работы волонтеров отряда, прошли тренинг со специалистом отдела по социально-психологической работе Валерией Мишаковой.

Руководитель проекта Элина Калинина рассказала о том, какой путь прошел отряд за 4 года ( напомним, что проект реализуется с 2015 года, став одним из победителей программы «Активное поколение» и получив финансирование от благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко).

Кроме того тимуровцы познакомились и с другими социальными проектами, действующими на территории Псковской области. Об одном из проектов рассказала Надежда Смагина – представитель благотворительного фонда «Добрый Псков».

Напомним, что отряд профсоюзных тимуровцев это совместный проект общественной организации «СемьЯ», СОП Псковский облсовпроф и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, при поддержке центра устойчивого развития региона. Молодые профсоюзные активисты помогают ветеранам, бывшим узникам концлагерей, пенсионерам по старости, лицам, относящимся к категории «дети войны».

Заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9.00 до 17.00. По всем вопросам можно обращаться к координатору волонтерского отряда Елене Федоровой – 8 (8112) 72-39-05.