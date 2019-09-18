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Общество

Вопросы подготовки специалистов для уголовно-исполнительной системы обсудили в Псковском филиале академии ФСИН

19.09.2019 19:27|ПсковКомментариев: 0

19–20 сентября в Псковском филиале академии ФСИН России проходят учебно-методические сборы профессорско-преподавательского и начальствующего состава, основная цель которых – повышение эффективности организации образовательного процесса, научно-исследовательской работы в вузе, совершенствование подготовки специалистов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного заведения, мероприятие открыл начальник образовательной организации полковник внутренней службы Дмитрий Панарин, который отметил, что ежегодно учебно-методические сборы поднимают важнейшие вопросы организации образовательного процесса и подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы, а итоги сборов становятся ориентирами для дальнейшего развития вуза.

В торжественной обстановке состоялось награждение победителей и призеров конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплин кафедр Академии ФСИН России и Псковского филиала Академии ФСИН России – преподавателей филиала Ольги Лещенко, Елены Босак, Людмилы Будановой, Юрия Дятлова, Ольги Михайловой, также призера конкурса «Преподаватель года» – Екатерины Беловой.

Участники сборов продолжили работу в формате пленарного заседания и обсудили вопросы прохождения государственной аккредитации образовательных программ высшего образования, практико-ориентированного обучения, учебно-методического обеспечения образовательного процесса и иные проблемы.

Отметим, что учебно-методические сборы в Псковском филиале Академии продолжатся 20 сентября работой секций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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