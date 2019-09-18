Общество

100-летие со дня рождения академика Сахарова отметят в Пскове

100-летие со дня рождения академика Сахарова отметят в Пскове. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Братчиков. Мероприятия, посвященные юбилею академика, продлятся с марта 2020 по июнь 2021 года.

Утвержден состав рабочей группы по подготовке и их проведению, в состав которой, в частности, вошли замглавы администрации Пскова Александр Коновалов, начальник управления культуры Юрий Мартынов и начальник управления образования Анна Кузыченко.

Как следует из утвержденного плана мероприятий, к столетнему юбилею Андрея Сахарова будут приурочены тематические классные часы, выставки и практическая конференция в школах Пскова. Также в план мероприятий вошли Городской интеллектуальный турнир «Физический бой» и две выставки в городских библиотеках.

Напомним, Андрей Дмитриевич Сахаров — советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

За свою правозащитную деятельность был лишен всех советских наград и премий и в 1980 году выслан с женой Еленой Боннэр из Москвы. В конце 1986 года Михаил Горбачев разрешил Сахарову вернуться из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.