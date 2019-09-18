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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области обсудил проект «Умный город» на форуме в Великом Новгороде

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов представил регион на 4-м форуме «Среда для жизни», который проходит в Великом Новгороде. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 19 сентября в работе форума также принимали участие международные и российские эксперты, ключевые стратеги и практики развития жилой среды: ведущие архитекторы, крупнейшие девелоперы, инвесторы, представители государственной власти российских и мировых мегаполисов, бизнеса и творческой среды.

Программа масштабного трехдневного семинара построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах.

«В ходе первого дня форума Сергей Грахов принял участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией проекта «Умный город». На сессиях и дискуссионных площадках были рассмотрены перспективы развития проекта, существующая проблематика и возможные пути выхода из острых ситуаций. В ходе живого, неформального общения представители различных субъектов Российской Федерации могли обменяться опытом, наработанными практиками по реализации проекта», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что особое внимание было уделено вопросам привлечения, закрепления на местах грамотных молодых специалистов. Участники форума также обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом. Сессии деловой программы будут посвящены и новым инструментам городского развития. В заключительный день форума в пространстве «Точка кипения» пройдут лекция и панельная дискуссия по дизайн-коду, открытые круглые столы про региональные институты пространственного развития. На форуме работает выставка «Города - пространство для развития», посвященная разработанному стандарту комплексного развития территорий, его инструментам и связанным с ним образовательным программам.

Напомним, что «Среда для жизни» - форум о жилье и городской среде, он проходит ежегодно в разных городах России. Организатором выступает «Дом.рф» при поддержке Правительства России и Министерства строительства Российской Федерации.