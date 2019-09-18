Общество

Псковичей приглашают примкнуть к движению «Волонтеров цифровизации»

Вопросы перехода региона на цифровое телевещание будут обсуждаться на встрече с начальником управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денисом Матвеевым. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, встреча пройдет 20 сентября, в Центре студенческих инициатив ПсковГУ. Мероприятие начнется в 16.00.

«Особое внимание будет уделено цифровому волонтерству. Участники встречи получат возможность присоединиться к команде добровольцев, которая помогает жителям Псковской области в настройке оборудования для приема цифрового сигнала. В настоящее время на территории всех муниципальных образований помощь населению оказывают более 200 волонтеров», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что тем, кто не сможет участвовать в мероприятии, но готов стать цифровым волонтером, можно обращаться в управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области по телефону 8 (8112) 299-144.

Напомним, в Псковской области аналоговое телевещание будет отключено 14 октября. Как заявлял ранее губернатор региона Михаил Ведерников, к переходу на «цифру» все готово. В области сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание, заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием Глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно. В регионе функционирует «горячая линия» (8-800-100-16-11) по вопросам перехода на «цифру», за время работы которой операторы обработали более тысячи обращений. Более 400 из них были заявками на настройку оборудования. Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в области организована выплата компенсации за приобретение приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделено 5 миллионов рублей. В настоящее время жителям Псковской области уже выплачено более 460 таких компенсаций.