Общество

В Островском районе не состоялся конкурс на право капремонта уникальных цепных мостов за 308 млн рублей

В Островском районе не состоялся конкурс на право капитального ремонта моста. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, администрация Островского района искала подрядчика для выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (реставрация) объекта культурного наследия федерального значения "Мост", расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, г. Остров, река Великая».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 308 млн 323 тыс. 076,00 рублей.

19 сентября состоялась процедура рассмотрения и оценки вторых частей заявок. Согласно размещенному протоколу, комиссия под председательством первого заместителя главы района Юлии Колпинской вынесла решение о несоответствии 6 поданных заявок.

Мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории бывшего СССР. Они образуют архитектурный ансамбль вместе с церковью Николы Чудотворца XVI века. Мост состоит из двух отдельных пролетов, длина каждого из них чуть больше 98 м. Высота сплошной части опор - около 7 м, высота поддерживающих цепи столбов - почти 10 м.

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Конкурсной документацией установлено дополнительное требование к участникам закупки. Участник закупки должен иметь опыт исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость такого исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 % начальной (максимальной) цены контракта (договора), на право заключить который проводится соответствующий конкурс.

В том числе указывается, что ООО «Строительная Компания «Балтийский берег» предоставило копии исполненных контрактов не в полном объеме, отсутствует часть приложений. Заявка организации признана не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией.

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме признан несостоявшимся.