Общество

Мужчину, пострадавшего при обрушении моста, санавиацией транспортировали в Псковскую областную больницу

Водителя автомобиля «Нива», который серьезно пострадал из-за рухнувшего моста в Себежском районе, вертолетом санитарной авиации транспортировали из Великолукской городской в Псковскую областную больницу. Сейчас медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. У мужчины множественные травмы, поврежден позвоночник, сообщает ГТРК «Псков».

Напомним, ДТП произошло накануне, Сергей Митрофанов заехал на мост, и в это время тот в буквальном смысле ушел из-под колес, автомобиль полетел вниз.

«Очнулся на другой стороне моста, не знаю, как это произошло, позвонил супруге, она вызвала мне скорую. Также там были другие водители, которые оказывали помощь по тушению автомобиля», - рассказал пострадавший.

По словам ортопеда-травматолога Псковской областной клинической больницы Артема Александрова, «у пациента множественные переломы нижних конечностей, челюсти, перелом позвонка». «Восстановительный период - не менее трех месяцев, может быть, и больше. В настоящее время он обследуется, проводятся все необходимые обследования. Впоследствии будет принят вопрос о необходимости оперативного лечения», - отметил врач.

Добавим, губернатор Михаил Ведерников поручил председателю регионального комитета по здравоохранению Марине Гаращенко взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшему. Потребуется серькзная реабилитация.