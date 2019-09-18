Общество

Ассоциация юристов начала цикл семинаров «ЖКХ-право знать»

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов» начало цикл занятий по вопросам ЖКХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, в начале первого мероприятия с презентацией проекта выступила руководитель аппарата Неля Лебедева.

«В рамках предлагаемого проекта мы сможем помочь гражданам научиться самостоятельно, защищать свои права и законные интересы в сфере ЖКХ, - отметила она. - Предлагаемый нами курс занятий позволит использовать уже имеющийся у активных собственников и нанимателей опыт, поможет получить необходимые новые знания и объединить собственников для решения похожих проблем».

Занятиям предшествовала работа экспертов, которые проанализировали наиболее частые обращения граждан в приемную отделения и на основании результатов подготовили алгоритм по решению проблем. Экспертом на первом семинаре выступил директор одной из юридических фирм, член Ассоциации юристов Федор Попов, который много лет занимается защитой прав потребителей в сфере ЖКХ. В ходе первого занятия экспертом были рассмотрены общие вопросы: кто и за что отвечает в жилищной сфере; какие есть обязанности и права у собственников и нанимателей жилья; какие обязательства есть у управляющих кампаний; каков набор минимальных услуг, которые должны оказываться собственникам; что такое прямые договоры с ресурсоснабжающим организациями и т.д.

Как и всегда на подобных встречах по ЖКХ, у участников возникала масса вопросов, которые были подробно разобраны экспертами в ходе практической части семинара.

Напомним, проект «ЖКХ-право знать» реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.