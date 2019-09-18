Общество

Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов в Пскове отмечают сегодня 20-летний юбилей

Торжественные мероприятия, приуроченные к 20-летию со дня создания «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В.П.Шмитца», проходят сегодня в Пскове.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в чествовании юбиляров принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, представители областных и городских властей, партнеры, творческие коллективы и многочисленные гости.

Торжественно встречу открыл духовой оркестр под руководством Александра Роора.

Напомним, муниципальное специальное социально-защищенное учреждение «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В.П.Шмитца» было создано в 1999 году в рамках реализации совместного российско-немецкого проекта и при активной благотворительной помощи общественно-полезного союза «Инициатива Псков» в Евангелической церкви Рейланда» (Германия). В 2010 году на основании распоряжения администрации Псковской области мастерские переданы в собственность области.

Основной целью деятельности мастерских является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными умственными и (или) физическими возможностями, старше 18 лет.

В мастерских создано и функционирует 10 отделений, которые условно можно разделить на две группы:

- производственные отделения: отделение растениеводства, отделение деревообработки, швейное отделение, прачечное отделение, картонажное отделение, отделение реализации;

- непроизводственные отделения: тренировочное отделение, хозяйственное отделение, отделение развития и ухода, отделение сопровождаемого проживания.

На данный момент в мастерских занято 142 человека с ментальными нарушениями. Для них организовано 2-разовое питание, доставка в мастерские и обратно собственным специализированным автотранспортом учреждения.