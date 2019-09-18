Общество

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников Интеграционных мастерских за «большие добрые сердца»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех сотрудников и воспитанников «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В.П.Шмитца» с 20-летним юбилеем образования учреждения.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в своей речи он подчеркнул, что мастерские уникальны не только для области, но и для всей России, и выразил искреннюю благодарность сотрудникам учреждения «за профессионализм, терпение и большие добрые сердца». Также Михаил Ведерников поблагодарил немецких партнеров, которые оказали помощь мастерским в размере почти 3 млн евро, без которых сложно было бы представить успешную работу учреждения.

«Администрация поддерживает мастерские, и мы дальше будем расширять возможности и приобретать производимую мастерскими продукцию», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также пожелал сотрудникам и воспитанникам успехов в труде, здоровья и благополучия, после чего вручил грамоты и благодарственные письма. В частности, директор мастерских Вячеслав Сукманов был награжден ценным подарком от администрации области.