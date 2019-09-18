Общество

Почти 45% россиян поддерживают акции профессиональных сообществ в защиту коллег

Российские актеры театра и кино 18 сентября устроили в Москве одиночные пикеты возле администрации президента в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в нападении на бойца Росгвардии во время протестов в Москве 3 августа. Ранее подобную акцию устраивали журналисты в поддержку коллеги Ивана Голунова. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, поддерживают ли россияне активность профессиональных сообществ и готовы ли участвовать в мероприятиях ради защиты коллег. В социологическом опросе приняли участие 3000 граждан из всех округов страны.

44% представителей экономически активного населения поддерживают акции протеста, подобные акциям в защиту Павла Устинова и Ивана Голунова. 18% не поддерживают акции профессиональных сообществ. 38% затруднились определить свое отношение к подобным протестным мероприятиям.

Мужчины поддерживают акции активнее женщин: 47 и 39% соответственно. Но больше всего отклика подобные мероприятия находят у молодежи: их одобряет каждый второй респондент моложе 24 лет (50%), а среди граждан старше 35 лет - лишь 41%.

Большинство россиян, поддерживающих акции профессиональных сообществ, готово участвовать в них (59%). «Печально, что для таких вещей нужно устраивать пикеты»; «Абсурдных приговоров, которые заслуживают внимания общественности, много», - комментируют свою позицию россияне.