Общество

Почетные гости и партнеры поздравили Производственно-интеграционные мастерские с юбилеем

Почетные гости и партнеры поздравили «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В.П.Шмитца» с 20-летним юбилеем. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в торжественном мероприятии, посвященном круглой дате, принимают участие председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, представители областных и городских властей, партнеры, творческие коллективы и многочисленные гости.

Александр Котов отметил, что органами власти региона уделяется серьезное внимание мерам социальной поддержки населения, они заботятся о том, чтобы люди, оказавшиеся в трудной ситуации, могли чувствовать себя полноценным членами общества. «Мы готовы оказывать всяческую помощь всем вашим начинаниям, - подчеркнул он. - Важно, когда проблемы социальные решаются не только органами власти, но и при участии инициативных неравнодушных людей, которые ставят своей целью добро и заботу о людях». Председатель регионального парламента также поблагодарил инициаторов создания мастерских, руководителя трудового коллектива и всех сотрудников.

Директор учреждения Вячеслав Сукманов, поприветствовав всех собравшихся, отметил, что за долгие годы удалось сделать многое, а главное - организовать работу, которая каждый день вносит свой вклад в развитие культуру человеческого достоинства.

Председатель общества «Инициатива Псков», Почетный гражданин города Пскова Клаус Эберль подчеркнул: «Мы - художники, потому что инклюзия обозначает искусство разных людей жить вместе. Каждый из нас имеет свои сильные стороны и слабости, границы. Поэтому инвалидность не является чем-то особенным. Мы хотели создать возможность совместного труда и вели работу в трех направлениях: мы вместе учились (для этого возникла школа), мы вместе работали (для этого существуют мастерские), и сейчас в разных точках города пробуем совместное проживание», - отметил он и выразил уверенность в том, что сотрудничество будет продолжаться.

Генконсул Германии в Санкт-Петербурге поздравила мастерские с юбилеем и подчеркнула, что «Инициатива Псков» стала важным шагом на пути к примирению народов Германии и России. «С момента своего основания «Инициатива Псков» продолжает расти. Это уникальный пример сотрудничества двух стран, творческого взаимодействия гражданского общества Германии и России. Мы очень горды тем, что "Инициатива Псков" вносит большой вклад в сферу прав человека и задает глобальные стандарты для всех. Мы делаем это для себя, общества, и каждого лично», - подчеркнула консул и поблагодарила от имени федерального правительства своей страны всех партнеров и сотрудников мастерских за вклад в общее дело.

Глава управления соцзащиты Псковской области Ольга Евстигнеева выразила ответную благодарность в адрес немецких коллег, благодаря которым в Псковской области работает инновационное учреждение. «20 лет - это немного для нас, все только начинается», - подчеркнула она.