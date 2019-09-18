Общество

32 случая несвоевременного извещения о поступлении продукции на торговые площадки Псковской области выявил Россельхознадзор с начала года

Должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской на постоянной основе проводится анализ информации, размещаемой в ФГИС «Аргус Фито».

С начала 2019 года выявлено 32 случая несвоевременного уведомления о поступлении на торговые площадки Псковской области плодоовощной продукции из Республики Беларусь и непредъявления продукции для осуществления карантинного фитосанитарного контроля в целях ее проверки на соответствие фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в Псковскую область с территории Республики Беларусь преимущественно поступает продовольственный картофель, томаты, лук и капуста белорусского происхождения.

За допущенные нарушения 32 хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации».