Общество

Жительница Пустошкинского района приговорена к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов

Прокуратурой района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летней жительницы Пустошкинского района. Приговором Опочецкого районного суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (неоднократная неуплата родителем без уважительных причин).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в судебном заседании установлено, что по решению суда женщина лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. На основании исполнительного листа на ее возложена обязанность по уплате алиментов на детей до достижения ими совершеннолетия.

Вместе с тем, с сентября 2018 года подсудимая являясь трудоспособной, достоверно зная о возложенной на нее судом обязанности по выплате алиментов, а также о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, будучи ранее подвергнутой административному наказанию по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ денежные средства на содержание несовершеннолетних детей не уплачивала, при этом мер к трудоустройству не принимала.

С учетом позиции государственного обвинителя судом назначено подсудимой наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.