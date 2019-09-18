Общество

Инаугурация главы муниципалитета прошла в Новоржевском районе

В районном Доме культуры состоялась церемония официального вступления в должность избранного главы Новоржевского района Софьи Пугачевой, набравшей на прошедших выборах 45,95% голосов избирателей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, в инаугурации приняли участие заместитель председателя областного Собрания депутатов Виктор Остренко, депутаты районного собрания, представители политических партий и общественных организаций, руководители предприятий и учреждений, представители духовенства, жители района.

Открыла торжественную церемонию председатель ТИК Новоржевского района Галина Синельникова. Она зачитала постановление о регистрации избранного руководителя муниципалитета и вручила Софье Пугачевой удостоверение главы района, после чего новый руководитель муниципального образования принесла присягу.



Фото: редакция газеты «Земля Новоржевская»

Главу района поздравил вице-спикер Виктор Остренко. «Закончилась непростая, высококонкурентная кампания в Новоржевском районе. Каждый раз, когда проходят выборы, общество, а особенно в небольших муниципальных образованиях, сильно разделяется и еще долгое время по инерции живет в режиме выборной борьбы. Желаю вам сосредоточиться на решении насущных проблем муниципалитета и постараться объединить жителей. Пятилетний срок полномочий главы района пройдет быстро. Сделать нужно много, и кредит доверия нужно будет в полной мере отработать», - обратился депутат областного парламента к Софье Пугачевой и вручил подарок - часы с символикой региона, которые, по словам вице-спикера, должны напоминать, насколько дорого время для избранного главы.

Депутат передал приветственный адрес с напутствием председателя областного Собрания депутатов Александра Котова. «Вы несете ответственность перед гражданами не только за свои слова, но и за дела. Пусть каждое ваше решение в новой должности будет продиктовано заботой о благе людей», - отметил спикер в поздравлении и пожелал главе Новоржевского района удачи.

В своем ответном слове Софья Пугачева поддержала сказанное Виктором Остренко. Она напомнила, что по результатам избирательной кампании голоса жителей муниципалитета разделились почти поровну, и она победила своего конкурента на выборах с минимальным отрывом. «Предлагаю отказаться от противостояния, и вместе продолжить созидать, вместе добиваться достойной жизни на нашей земле», - сказала Софья Пугачева и поблагодарила всех за оказанную помощь и поддержку.