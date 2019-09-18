Общество

Павла Устинова освободили из СИЗО

Генеральная прокуратура России попросила освободить из СИЗО под подписку о невыезде актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за нападение на сотрудника ОМОН на несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа, в связи с поручительством руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина и положительными характеристиками, пишет ТАСС.

«Я полностью поддерживаю ходатайство, так как затрагиваются непосредственные интересы осужденного, считаю возможным изменить меру на подписку о невыезде. Тяжесть содеянного имеет место быть, но сбор доказательств завершен, кроме того, Устинов не может воспрепятствовать следствию. Он имеет регистрацию в Московской области, имеет положительные рекомендации по службе, имеется поручительство артиста Райкина», - в суде сообщила представитель прокуратуры Москвы Анастасия Зверева. Кроме того, Устинов ранее не судим, воспитывался в многодетной семье.

Сам он заявил, что не намерен скрываться или препятствовать рассмотрению дела.

Позицию Генпрокуратуры поддержала защита осужденного актера. «Мне приятно услышать речь прокурора, но можно было это решить и в суде первой инстанции. Может ли он скрыться, помешать следствию или угрожать свидетелям? Это было ясно на стадии следствия», - сказал адвокат Анатолий Кучерена. Другой защитник Дмитрий Чешков отметил, что содержание Устинова в СИЗО является необоснованным в связи с наличием положительных характеристик личности и обстоятельствами дела.

Напомним, по версии следствия, Павел Устинов выкрикивал лозунги на акции протеста 3 августа в Москве, а при задержании сопротивлялся и вывихнул плечо росгвардейцу. Устинов не признал вину. Суд отказался приобщить к делу две видеозаписи задержания, на которых видно, что он ничего не кричал.

В защиту Устинова выступили актеры, музыканты и телеведущие, а также глава генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Пересмотреть приговор актеру попросили главные редакторы «Эха Москвы», «Новой газеты» и «Дождя». Петицию с аналогичным требованием подписали более 70 тысяч человек.

В Москве, возле администрации президента, началась серия одиночных пикетов в поддержку Устинова. В ней участвуют известные актеры и режиссеры.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС