Общество

Чем славятся псковские «Тимуровцы» и кто они?

Наш сегодняшний собеседник - Элина Калинина. Она является руководителем социального проекта «Тимуровцы». «Тимуровцы» - совместный проект общественной организации «СемьЯ», Псковского облсовпрофа и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, который в июле 2015 года стал одним из победителей программы «Активное поколение».

Фото из социальных сетей Элины Калининой

- Расскажите, пожалуйста, когда появился отряд «Тимуровцев» и почему было принято решение о его создании?

- Социальный проект «Тимуровцы» стартовал в июле 2015 года. Его цель - объединить усилия старшего поколения и молодежи на основе продвижения идеи добровольчества, как важного ресурса для решения социальных задач местного сообщества. Делаем мы это посредством организации досуговой деятельности и оказания адресной помощи ветеранам и лицам пожилого возраста. Итогом реализации проекта стало создание волонтерского отряда «Тимуровцев», состоящего из 20 студентов.

- Вы как-то обучаете волонтеров? Поощряете?

- Каждую осень отряд, подводя итоги работы, награждаем лучшиx добровольцев, прощаемся с выпускниками и добираем новыx волонтеров из числа студентов ПсковГУ, в основном это ребята первичной профсоюзной организации. Для новобранцев проxодят специальные тренинги по командообразованию, лидерским качествам и конфликтологии на базе областного совета профсоюзов. Однако в течение года каждый желающий также может стать частью команды, заполнив заявление на вступление в отряд, получив необxодимую консультацию по работе со старшим поколением и ознакомиться с правилами работы и Положением. Благодаря партнерской поддержке с Центром устойчивого развития Псковской области для самые активные тимуровцы каждые 3 месяца награждаются билетами в кино.

Тренинг по личностному росту

- Чем конкретно занимаются волонтеры?

- За время работы отряда тимуровцы уже оказали помощь более 200 людям, в числе которых ветераны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры по старости и дети войны. Еженедельно координаторы отряда составляют график посещений волонтеров на основе заявленных потребностей пожилых людей (уборка квартиры, очищение окон и бытовых приборов, выбивание ковров, починка несложных предметов домашнего обихода, социальное сопровождение, помощь в оформлении документов и т.д.). В среднем каждую неделю кто-то обращается за помощью в отряд. У волонтеров в осенний и весенний периоды очень плотный график работы, так как некоторым пенсионерам помощь оказывается на постоянной основе. Самыми распространенными просьбами остаются мытье окон и выбивание ковров. Влажная уборка квартиры также распространенный «заказ». Однако ребята иногда сталкиваются с такими работами как складывание дров в дровяник, починка покосившегося забора и помощь в работе с компьютером.

Оказание социально-бытовой помощи

Отряд не отказывает и в постоянном сопровождении пенсионеров по инвалидности в уборке, прогулках, сопровождению в медицинские учреждения и просто в общении. У нас есть и постоянные «клиенты», которых посещают волонтеры, «закрепленные» за пенсионером. По большей части ребята сами вызываются помогать одному и тому же пенсионеру. Если бабушке или дедушке нужно многократная помощь, это проще в эмоциональном плане, ведь отношения уже налажены, поэтому обеим сторонам это удобно. Помимо социально-бытовой помощи, в рамкаx работы проекта организуются творческие встречи, вечера песен, концерты к памятным датам и международным праздникам, мастер-классы и просмотры кинофильмов.

- Есть ли каике-то законы у волонтеров, кодекс?

- Главное правило членов отряда – полная амуниция при посещении на дому, а именно: удостоверение волонтера, футболка и сумка с необходимым набором чистящих и моющих средств. Кроме того, все благополучатели заполняют заявление на предоставление помощи отрядом. Так отряд повышает к себе доверие, относясь серьезно к волонтерской работе такого плана. Доверие – самая большая проблема, ведь очень много людей, которым действительно нужна помощь, но из-за страха мошенников пенсионеры не идут на контакт и не пускают к себе в дом.