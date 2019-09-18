Общество

Пенсионный фонд: Чтобы получить льготу, предпенсионеру нужно обратиться в ведомство, предоставляющее льготу

Чтобы получить льготу, предпенсионеру нужно обратиться в ведомство, предоставляющее льготу: налоговую службу, центр занятости, социальную защиту.

С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ, который ввел понятие «предпенсионный возраст». Согласно документу предпенсионеры – это граждане, которым остаётся 5 лет до наступления пенсионного возраста.

В 2019 году предпенсионерами считаются женщины 1964, 1965, 1966, 1967 и 1968 (достигшие 51 года) годов рождения; мужчины 1959, 1960, 1961, 1962 и 1963 (достигшие 56 лет) годов рождения.

Для этих граждан существуют федеральные льготы:

Освобождение от имущественного и земельного налогов. Предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста, для большинства россиян это 55 и 60 лет в зависимости от пола.

Два дня в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Гарантия трудовой занятости: административная и уголовная ответственность работодателя за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров.

Бесплатное профессиональное переобучение.

Повышенный размер пособия по безработице с учетом районного коэффициента.

Выплата пенсионных накоплений.

Помимо федеральных мер социальной поддержки, для предпенсионеров могут действовать и региональные.

Чтобы получить льготу, предпенсионеру необходимо подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу: налоговую службу, центр занятости, социальную защиту и др.

Справку, подтверждающую статус предпенсионера, можно получить через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР либо в Пенсионном фонде или МФЦ.

С начала 2019 года в органы Пенсионного фонда от граждан поступило 647 обращений о подтверждении статуса предпенсионера.