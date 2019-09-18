Общество

В Псковской области сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 20 тонн огурцов

18 сентября в фитосанитарных пунктах пропуска, расположенных на российско–белорусском участке Государственной границы РФ в Псковской области, при проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудниками Управления Россельхознадзора запрещён ввоз 20 тонн свежих огурцов и 110 саженцев яблони. Продукция растительного происхождения направлялась с территории Республики Беларусь в Санкт-Петербург и Псковскую область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, результате проведения документарной проверки государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Санкт–Петербургу, Ленинградской и Псковской областям установлено, что в фитосанитарный сертификат, предъявленный на партию свежих огурцов, внесены изменения, которые не были заверены уполномоченным лицом выдавшим документ. Кроме того, саженцы яблони перемещались в багаже автомобиля без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Ввоз 20 тонн огурцов и 110 саженцев яблони на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.