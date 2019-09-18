Общество

Работники великолукского «Аквавелсервис» пожаловались руководителю регионального управления СКР на невыплату зарплаты

19 сентября руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня провел выездной прием граждан в городе Великие Луки. Всего руководитель управления принял 8 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Два заявителя обратились по вопросу трудоустройства. Им был разъяснен порядок поступления на службу в органы Следственного комитета. Два других заявителя по вопросу расследования преступления против личности.

Четыре человека обратились по вопросу невыплаты заработной платы (ст.145.1 ч.2 УК РФ) руководством общества с ограниченной ответственностью «Аквавелсервис». Со слов заявителей, зарплату долгое время не получали более десяти человек, а общая сумма задолженности, по их подсчетам, превышает полмиллиона рублей. Руководитель проинформировал о ходе и предварительных результатах расследования данного уголовного дела, в частности о принятых следствием мерах по отысканию и изъятию имущества должника, бухгалтерских документов в ходе обыска, а также назначении соответствующей судебной экспертизы. Обсудив с заявителями перспективы расследования, он взял расследование данного уголовного дела на контроль и договорился в тесном взаимодействии с потерпевшими добиваться восстановления нарушенных трудовых прав.