Общество

Профсоюзные активисты Куньинской районной организации посетили Абхазию

В середине сентября члены Куньинской районной организации вернулись из двухнедельной коллективной поездки в Пицунду. В ней приняли участие 12 членов профсоюза из первичной профсоюзной организации «Усмынского дома-интерната» и «Центра социального обслуживания - замещающие родители, неработающие пенсионеры». Всего в поездке участвовало 19 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Инициатором и организатором поездки выступил профсоюзный актив во главе с председателем Верой Никифоровой.

«Прекрасная погода, теплое море, изумительная по красоте природа способствовали отличному отдыху. Все остались довольны активным отдыхом, морем, солнцем, природой и новыми впечатлениями», - отметили участники поездки.

Члены группы совершили экскурсионные поездки на озеро Рица, в Новоафонский монастырь, провели день в абхазской семье, знакомясь с традициями и обычаями абхазского народа. Также посетили в Сочи фестиваль «Юморина» и ледовый мюзикл «Кармен».