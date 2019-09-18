Общество

Великолукская транспортная прокуратура приняла меры по устранению нарушений прав работников железной дороги

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства на железнодорожной станции Себеж Санкт-Петербург – Витебского центра организации работы железнодорожных станций (филиала ОАО «РЖД»), в ходе которой установила, что работники станции ненадлежащим образом обеспечиваются средствами индивидуальной защиты; нарушаются требования законодательства при привлечении к работе в выходные дни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В этой связи Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Санкт-Петербург – Витебского центра организации работы железнодорожных станций внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируются.