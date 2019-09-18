Общество

Минтранс выступил за сохранение старейших отраслевых праздников

Министерство транспорта России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников, так как это важная часть трудовых традиций работников транспортной сферы, заявили в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники написала, что Правительство России в рамках реализации «регуляторной гильотины» может отменить ряд профессиональных праздников, установленных советскими правовыми актами. Среди них — День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

«Минтранс России выступает за сохранение старейших отраслевых праздников. Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Правительство России проводит масштабную реформу контрольно-надзорной деятельности. Созданный в её рамках механизм так называемой регуляторной гильотины» предполагает с 2021 года отмену всех контрольно-надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не будут актуальными. Одним из пунктов проводимой реформы стало упразднение законодательных актов, принятых в советский период.