Возле «Маяка» псковичи смогут бесплатно привиться от гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60 – будет работать на территории у магазина «Маяк» (г. Псков, Рижский пр., 40б) с 23 по 27 сентября с 10.00 до 17.00.
И 28 сентября, в субботу, с 10.00 до 15.00.
Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.
Возможна организация прививок по месту работы.
Телефон приемной главного врача 53-49-42.
Телефон отделения профилактики 53-62-14.