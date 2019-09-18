Общество

Возле «Маяка» псковичи смогут бесплатно привиться от гриппа

ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» продолжает выездную вакцинацию против гриппа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, мобильный ФАП - автобус с госномером В 862 КР 60 – будет работать на территории у магазина «Маяк» (г. Псков, Рижский пр., 40б) с 23 по 27 сентября с 10.00 до 17.00.

И 28 сентября, в субботу, с 10.00 до 15.00.

Прививки проводятся бесплатно.

Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ.

Позаботьтесь о своем здоровье - сделайте своевременно прививку!

Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42.

Телефон отделения профилактики 53-62-14.